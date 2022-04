A causa di un incidente verificatosi lungo la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, il traffico, in entrambe le direzioni, è temporaneamente bloccato.

Il sinistro, avvenuto al km 311,350, in corrispondenza del comune di Marina di Fuscaldo (CS), ha coinvolto due veicoli e provocato il ferimento di due persone.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e il personale del 118 con l’elisoccorso, per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

+++AGGIORNAMENTO+++

RIAPERTA LA STRADA STATALE 18 ‘TIRRENA INFERIORE’, A MARINA DI FUSCALDO IN PRVINCIA DI COSENZA.

CIRCOLAZIONE DI NUOVO REGOLARE.