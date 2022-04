A causa di un tamponamento tra un mezzo pesante ed un veicolo leggero, la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ è temporaneamente chiusa – in direzione nord – tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Pizzo, in provincia di Vibo Valentia.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, non ha provocato alcun ferito.

Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi, al momento il traffico viene deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Onofrio (km 349,700) e rientro allo svincolo di Pizzo (km 339,960).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.