Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 18 su Viale De Filippis a Catanzaro. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco per aiutare gli occupanti di una Opel Zafira che, probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, è finita in testacoda ed ha impattato contro i new Jersey utilizzati per incanalare il flusso di traffico in direzione della Statale 280 o via Lucrezia della Valle.

A bordo della vettura marito, moglie e due figli di nazionalità bengalese. Feriti il conducente e la moglie mentre i due bambini sono rimasti illesi. La coppia ferita è stata affidata al personale sanitario del 118 e poi trasportata in ospedale. Anche i bambini sono stati accompagnati con un’autovettura presso l’ospedale per ricongiungersi ai genitori. Sul posto anche la polizia stradale e polizia locale per viabilità e rilievi del caso. Il personale dell’Anas è intervenuto invece per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Si sono verificati disagi per la viabilità in uscita da Catanzaro.