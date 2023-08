Domani a Cittanova i funerali di Domenico Polito. L’imprenditore titolare del marchio “il dolce peperoncino ” nel centro di Taurianova. Polito aveva 39 anni.

I funerali del giovane Politi Domenico avranno luogo domani 24.08.23 alle ore 10.30 in Cittanova, suo paese natale, il Giudice in data odierna rilasciava nullaosta per la sepoltura, cosicché la moglie Fonti Marina le due figliolette unitamente agli altri familiari e amici potranno porgere l ultimo saluto alla ennesima vittima di un destino che forse poteva essere evitato.