Ieri pomeriggio, per cause da accertare, l’ottantatreenne P. M. ha perso la vita in località Bosco di Rovito, mentre camminava lungo il binario della linea ferrata delle Ferrovie della Calabria, nel momento in cui arrivava il treno diretto a Rogliano partito da Cosenza alle ore 16.00

Ogni tentativo di evitare l’incidente è stato vano e purtroppo l’anziano, nell’impatto con il treno, ha perso la vita.

A nulla sono valse le misure di sicurezza attuate dai dipendenti di Ferrovie della Calabria in servizio che, ancora sotto shock, hanno fermato il treno rendendosi conto, una volta scesi, della disgrazia.

Sono state immediatamente avviate le indagini di rito da parte dell’Autorità giudiziaria, alle quali seguiranno quelle dell’Azienda per accertare la dinamica dell’incidente.

In questo momento però prevalgono l’umano dolore per la vittima di questa tragica fatalità e il sentimento di vicinanza dei vertici della società e di tutto il personale FdC, per i familiari e amici di P. M.