Incidente mortale questa mattina intorno alle ore 6 a Joppolo, dove un 31enne ha perso il controllo della sua auto impattando in maniera violenta contro un muro, in contrada San Bruno Melia.

Inutile purtroppo l’intervento del 118 di Tropea che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri ed i vigili del fuoco di Vibo Valentia.