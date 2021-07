Scontro mortale in Calabria nella notte tra sabato e domenica sulla SS 106, a Corigliano-Rossano. Due ragazzi hanno perso la vita, si tratta di Raffaele Misuraca 23enne e Altea Morelli di 17 anni. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è avvenuto all’altezza di contrada periferia sud del centro dello Jonio cosentino. A scontrarsi una fiat 500 su cui viaggiavano entrambe le vittime ed un Suv Bmw.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 ed entrato in azione anche l’elisoccorso, ma purtroppo per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche una squadra dei vigili del fuoco di Corigliano Rossano che ha lavorato per estrarre dalle lamiere il corpo di una delle due vittime, mentre l’altra persona a causa del violento scontro è balzata fuori dall’utilitaria.

Per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della locale compagnia.