Il 41enne alla guida dell’auto che ieri si è scontrata con tre moto in Sila, è stato posto agli arresti domiciliari, in quanto positivo all’alcol test ed è accusato di omicidio stradale. Il tragico incidente è avvenuto lungo la 108 bis per Lorica in località Mellaro, ha causato la morte di un centauro. La vittima, Frank Melina, un 37enne di Settingiano, si sarebbe trovato in Sila per una gita con gli amici quando, per cause ancora da accertare, le tre moto si sono scontrate con l’auto. Nello scontro altre due persone sono rimaste ferite gravemente e sono state trasferite in elisoccorso uno all’ospedale di Catanzaro, l’altro all’Annunziata di Cosenza. Positivo