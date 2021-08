“In queste ore così dolorose e drammatiche, il mio pensiero e l’abbraccio dell’intera Città Metropolitana va al figlioletto ed ai familiari di Giusy Bruzzese e Silvestro Romeo, i coniugi deceduti a causa del terribile incidente verificatosi ieri sulla Strada Statale 106 all’altezza di Riace”. Il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, esprime il proprio cordoglio per la morte del giovane carabiniere e della moglie vittime del tremendo impatto fra la moto sulla quale viaggiavano ed un’automobile.

“Un dolore immenso – ha proseguito – che possiamo soltanto consegnare alla preghiera ed al silenzio. È un giorno triste per la nostra comunità che perde, in maniera così brutale e altrettanto inspiegabile, una coppia che amava la vita, infondendo passione e amore nel loro agire quotidiano che poteva essere il “Roccella Jazz Festival”, del quale Giusy era fra gli organizzatori, o all’interno della Caserma dei Carabinieri, corpo al quale Silvestro apparteneva con onore ed alto senso dello Stato per come lo ricordano i suoi colleghi”.

“Preghiamo – ha concluso il sindaco – affinché questo ennesimo sacrificio su un’arteria tristemente nota come la SS 106, purtroppo teatro di tante assurde tragedie, non passi invano spingendoci, sempre più, a riflettere sull’importanza della vita, cosi come concretamente sulla necessità di intervenire in maniera decisa affinché si completi una volta per tutte il progetto di ammodernamento e di messa in sicurezza di un’arteria stradale tanto pericolosa quanto importante per il nostro territorio”.

“Un caloroso abbraccio – ha concluso il sindaco – arrivi anche ad Alfredo Fragomeli, comandante della Polizia locale di Roccella, ed alla moglie rimasti gravemente feriti nello stesso sinistro”.