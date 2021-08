Oggi alle ore 16:30 nella chiesa matrice di Roccella Jonica, si terranno i funerali di Silvestro Romeo e Giusy Bruzzese, i due coniugi rimasti vittime dell’ennesimo, tragico incidente lungo la Statale 106 Jonica in Calabria.

Sarà sicuramente una celebrazione dove ci saranno numerose presenze tra parenti ed amici, pur nel rispetto delle direttive anti Covid.

Oltre alle due vittime, nell’incidente è stato coinvolto anche il comandante della polizia locale di Roccella, Alfredo Fragomeli, non è in pericolo di vita, ma versa ancora in condizioni molto gravi. Serie anche le condizioni della donna che era a bordo della moto insieme a lui.

La procura sta indagando acquisendo le immagini dell’accaduto e c’è un indagato, come atto dovuto, un 40enne che era alla guida dell’autovettura.