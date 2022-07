A causa di un incidente, avvenuto al km 15,400 nel territorio comunale di Corigliano Calabro (CS), è stata temporaneamente chiusa la statale 106 Radd “Jonica” in entrambe le direzioni.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti cinque veicoli e nell’impatto, una persona è rimasta ferita.

Il traffico al momento viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, 118 e le Forze dell’Ordine per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.