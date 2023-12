Come preannunciato dal sindaco Nicola Fiorita lo scorso 29 novembre, l’Amministrazione Comunale ha proclamato il lutto cittadino nella circostanza delle esequie di Maria Pansini – la capotreno deceduta nell’incidente ferroviario di Corigliano-Rossano – che si svolgeranno domani, sabato 2 dicembre alle ore 15:30 presso la chiesa di Santa Teresa del Gesù di località Giovino. Il Comune capoluogo intende così manifestare il cordoglio della Città, nonché la più sincera vicinanza e partecipazione al profondo dolore che ha colpito i familiari della signora Pansini e in particolare la figlia Valeria Amisano.

L’ordinanza firmata dal sindaco dispone che le bandiere, civica, nazionale ed europea, vengano esposte a mezz’asta sugli edifici del Comune per tutta la giornata del 2 dicembre, in segno di rispetto e cordoglio. Inoltre invita a osservare un minuto di silenzio nella giornata del lutto cittadino in ogni luogo di lavoro e nelle scuole di ogni ordine e grado. Tutti cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, sportive e produttive e i titolari di attività private che fanno capo alla città di Catanzaro, sono altresì invitati a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune, quali la sospensione delle rispettive attività durante la cerimonia funebre.