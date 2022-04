Il sostituto procuratore della Corte d’Appello di Salerno ha chiesto 5 anni di reclusione nei confronti di Marco Petrini ex giudice della Corte d’Appello di Catanzaro, già condannato a 4 anni e 4 mesi in primo grado, con rito abbreviato.

Il procuratore ha chiesto anche la conferma della condanna già inflitta in primo grado nei confronti di Emilio Santoro (3 anni e 2 mesi) e Francesco Saraco (1 anno e 8 mesi)

Marco Petrini è difeso dagli avvocato Francesco Calderaro e Agostino De Caro.