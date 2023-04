Un incendio si è sviluppato, per cause in corso d’accertamento, su una nave portacontainer ormeggiata nel porto di Gioia Tauro, senza comunque provocare feriti tra i membri dell’equipaggio e né interessare il materiale infiammabile che era trasportato sull’imbarcazione.

Le fiamme hanno riguardato, in particolare, la sala macchine e la sala motori della portacontainer.

Per spegnere l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Reggio Calabria, del distaccamento portuale e di Palmi, che hanno dovuto lavorato alcune ore per avere ragione delle fiamme.

Le conseguenze dell’incendio non sono state gravi anche per il fatto che i container in cui si trovava il materiale infiammabile si trovavano a prua dell’imbarcazione, mentre le fiamme si sono sviluppate a poppa.

Sul posto sono intervenuti i rimorchiatori dell’area portuale, che hanno lavorato lato mare per spegnere le fiamme, raffreddando le paratie esterne dell’imbarcazione.

L'Autorità portuale ha avviato le verifiche per accertare le cause dell'incendio.