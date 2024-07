Il Presidente di U.Di.Con Calabria, Nico Iamundo, esprime gratitudine ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine per il loro impegno nell’affrontare il grave incendio presso il piazzale di stoccaggio dei materiali della Poly2oiln a Pontevecchio di Palmi. Iamundo estende il ringraziamento anche ai Sindaci e alle Amministrazioni locali per la tempestiva comunicazione ai cittadini.

“L’incendio ha generato una intensa nube di fumo nero, visibile a centinaia di chilometri di distanza, causando preoccupazione per i possibili effetti a breve e lungo termine sulla salute dei residenti nell’area pianigiana. Siamo di fronte a una vera emergenza ambientale. L’aria in alcune zone è irrespirabile e i cittadini sono chiusi in casa nonostante il caldo torrido per evitare che l’odore acre possa entrare tra le mura domestiche”, afferma Iamundo.

Sebbene i primi rilievi dell’Arpacal sembrino rassicuranti, U.Di.Con Calabria sottolinea la necessità di una completa bonifica dell’area per eliminare ogni rischio di contaminazione e tutelare la salute pubblica.

“Siamo disponibili a partecipare a tavoli di confronto con gli Enti preposti per discutere, divulgare e informare la popolazione sulle misure di prevenzione e controllo da adottare. Siamo pronti a collaborare con le Amministrazioni Comunali e le Prefetture per promuovere iniziative congiunte e supportare ogni sforzo volto a proteggere il nostro ambiente, i nostri concittadini e la nostra Regione.” ha concluso il Presidente di U.Di.Con Calabria.