Un disastro ambientale di vaste proporzioni, come quello sviluppatosi in questi giorni a seguito dell’incendio (doloso?) dei rifiuti differenziati della Poly2Oil srl, sita in località Pontevecchio di Palmi, non si era mai visto in passato. I vigili del fuoco, la Protezione civile, assieme agli elicotteri, da giorni sono impegnati nel tentativo di spegnere completamente l’incendio, ancora attivo, e che potrebbe avvenire in giornata. La cabina di regia tra la Prefettura di Reggio Calabria, i vigili del fuoco, la protezione civile, l’Arpacal e tutti i comuni interessati, deve servire non solo per meglio organizzare tutti gli interventi necessari per spegnere immediatamente l’incendio, ma anche per fornire alle popolazioni interessate tutte le informazioni utili e necessarie in termini di prevenzione a salvaguardia della salute, quali l’uso obbligatorio delle mascherine all’aperto o la chiusura degli infissi di casa in determinate fasce orarie. L’incendio potrebbe essere stato causato anche di natura dolosa e finalizzato alla necessità che potrebbe avere la ‘ndrangheta di mettere le mani sulla filiera della gestione dei rifiuti e in particolare sul conferimento della raccolta differenziata e degli ingombranti. Adesso servono precise indicazioni che i Sindaci, attraverso una consultazione con la cabina di regia, dovrebbero dare immediatamente e periodicamente alle popolazioni amministrate, anche attraverso apposita ordinanza, per imporre l’uso delle mascherine all’aperto o l’orario di chiusura di tutti gli infissi delle civili abitazioni in determinate fasce orarie della giornata in funzione dello spostamento della nube tossica. Il problema non si risolverà con lo spegnimento dell’incendio seppur importante, ma bisognerà seguire attraverso l’Arpacal le particelle tossiche che rimarranno sospese nell’aria per parecchio tempo. Infine, assieme alla cabina di regia, bisognerà subito porsi il problema dove conferire nei prossimi giorni la raccolta differenziata e il materiale ingombrante. Aldo Alessio