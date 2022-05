L’incendio, di natura presumibilmente dolosa, ai mezzi dell’impresa impegnata nel cantiere per la realizzazione del terzo macrolotto della Statale 106 è un segnale bruttissimo. Oltre all’ingente danno economico patito dall’impresa, questo gesto odioso, vile e criminale rimanda all’opinione pubblica l’immagine di una Calabria che non riesce a cambiare registro, che non riesce a liberarsi dal giogo opprimente di chi, per proprio tornaconto, la vuole tenere schiacciata nel limbo del crimine organizzato.

Quanto successo ad Albidona ci deve spingere ad una riflessione profonda, ci deve stimolare al massimo impegno sul territorio per costruire un argine di impegno sociale contro chi vuole pregiudicare il completamento di una delle opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo della Calabria.

Per la FenealUil Calabria, infine, appare necessario convocare il tavolo con la Prefettura di Cosenza e con gli altri Uffici territoriali del Governo dei territori interessati dai lavori per amplificare gli effetti dei Protocollo di legalità.

Maria Elena Senese

Segretario generale

FenealUil Calabria