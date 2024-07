Squadra dei vigili del Comando di Catanzaro distaccamento volontario di Taverna e intervenuta alle ore 15.00 circa nel centro storico del comune di Taverna (CZ) per incendio abitazione.

Il rogo ha interessato il tetto con struttura portante in legno di una abitazione utilizzata nei periodi estivi ed attualmente disabitata.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all’interno dell’appartamento.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Non si registrano danni a persone.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.