Incendio auto don Giovanni Rigoli, la condanna del sindaco di Taurianova

Sono profondamente colpito dalle notizie che arrivano, a proposito dell’incendio che ha distrutto l’auto di don Gianni Rigoli, danneggiando la canonica di Varapodio e mettendo in pericolo le persone che vi erano dentro. Se venisse confermata l’ipotesi di un rogo doloso, si tratterebbe di un gesto gravissimo che mi induce a rinnovare a don Gianni i sentimenti di solidarieta’ che gia’ gli avevo espresso nei giorni scorsi, a nome anche della sua e nostra Taurianova. Sono vicino in questo momento a quanti, nella vicina Varapodio, hanno vissuto momenti di ansia e preoccupazione per la brutta serata vissuta. Confido che le forze dell’ordine facciano piena luce sul fatto per assicurare alla giustizia chi attenta alla tranquillita’ di un sacerdote, e della sua comunita’ parrocchiale, in maniera cosi’ tracotante. E’ QUANTO DICHIARA SUI CANALI SOCIAL IL SINDACO ROY BIASI NELLA IMMEDIATEZZA DEL FATTO