«L’incendio allo stabilimento produttivo di Caffè Guglielmo, a Stalettì, è un colpo al cuore alla Calabria del lavoro e delle eccellenze che si fanno strada in tutto il mondo con un’immagine di professionalità, competenza e qualità. Per questo se dovesse trovare conferma l’ipotesi dolosa del rogo, il danno subito dall’azienda sarebbe ancora più intollerabile e odioso. In circostanze come questa, fatta salva la vicinanza ai vertici aziendali e alle maestranze, le dichiarazioni di solidarietà che si susseguono puntali servono a ben poco. Occorre restituire serenità a chi quotidianamente opera per garantire occupazione e sviluppo nella nostra regione, facendo piena luce sull’accaduto e assicurando il necessario sostegno delle istituzioni».