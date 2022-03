sabato 19 marzo personale della squadra volante del Commissariato di Lamezia Terme mette in salvo sette persone di cui due bambini. L’episodio accaduto alle ore 12.45 circa in via A. Mantegna probabilmente a causa di un corto circuito che ha interessato un quadro elettrico di una abitazione sita al terzo piano, da qui sono poi divampate le fiamme propagandosi fino al portoncino d’ingresso, saturando le scale con una coltre di fumo denso che rendeva fortemente irrespirabile l’aria. La scena che si presentava agli operatori delle volanti del Commissariato di Lamezia Terme giunti sul posto era una di quelle dove la rapidità dell’intervento fa la differenza. Dal terzo piano dello stabile usciva un fumo denso di colore nero e sul balcone c’erano tre persone che chiedevano aiuto. Alla finestra di un altro appartamento dello stesso piano altre persone che chiedevano aiuto con in braccio due bambini. Non hanno esitato un attimo, ad interrompere l’erogazione di energia elettrica e gas dello stabile, per poi dirigersi verso il terzo piano, dove dopo aver forzato e aperto il portoncino di una delle abitazioni interessate dalle fiamme, traevano in salvo una coppia con due bambini. Successivamente risalivano nello stabile con personale dei vigili del fuoco, che nel frattempo erano giunti sul posto, portando in salvo altre due persone, un uomo con suo figlio. Quando sembrava che tutte le persone in pericolo fossero in salvo, i poliziotti chiedevano all’uomo se qualcun’altro era presente nell’abitazione, qui gli operatori apprendevano l’assenza della figlia, pertanto risalivano rapidamente nell’appartamento, trovando la ragazza accovacciata e in preda al panico, riuscendo finalmente a portarla in salvo. Il Segretario Generale Provinciale di Catanzaro Cassano Francesco ed il Segretario Provinciale Cuda Francesco del sindacato LeS “Libertà e Sicurezza Polizia di Stato”, si congratulano con i colleghi della volante che giungendo immediatamente sul posto sono riusciti a salvare tutte le persone in pericolo. Il dirigente sindacale Cassano: “È giusto sottolineare come ancora una volta grazie alla professionalità, abnegazione e spirito di sacrificio del personale della Polizia di Stato è stato possibile scongiurare il peggio. Questi episodi mettono in evidenza quanta passione ogni giorno gli uomini e le donne della Polizia di Stato nell’espletare la loro missione, volta non solo alla prevenzione e repressione dei reati ma anche al soccorso pubblico.” Conclude Cuda: “siamo certi che il Questore non mancherà di proporre un giusto riconoscimento per questi valorosi colleghi.”