«Il rogo di questa notte – ha sottolineato il Primo Cittadino – ha causato danni importanti ad una parte dell’impianto adibita al trattamento dei rifiuti organici. Per fortuna, la momentanea assenza di materiale di scarto nel capannone e la tempestività d’intervento di Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, hanno impedito ripercussioni sanitarie per le Comunità del territorio».

«Ai titolari dell’Azienda Eco Piana e ai loro collaboratori – ha concluso il Sindaco – porgo a nome mio e dell’intera Amministrazione solidarietà e vicinanza concreta, con l’auspicio che le Forze dell’Ordine facciano al più presto luce su quanto accaduto».