Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Soverato con supporto di Autobotte dalla sede centrale per rifornimento idrico sono intervenute questa mattina alle ore 2.20 circa per incendio automezzi nel comune di Montauro Superiore.

Interessati dal rogo n° 5 automezzi parcheggiati in un piazzale privato di una Ditta Edile. Un camion Fiat ed un automezzo da cantiere Dumper parzialmente danneggiati, un pick up, una opel corsa ed un furgone Daily completamente distrutti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all’interno della ditta. Al termine delle operazioni di spegnimento da verifiche effettuate congiuntamente ai Carabinieri del comando compagnia di Soverato nucleo radiomobile ed al Luogotenente della Stazione CC di Gasperina non si esclude la matrice dolosa. Ulteriori accertamenti in corso. Non si registrano danni a persone.



Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!