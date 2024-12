Un attentato incendiario ha distrutto l’auto dell’ex sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Domenico Vestito. L’automobile, parcheggiata sotto l’abitazione dell’avvocato in via Brigida Postorino, è stata completamente distrutta dalle fiamme. L’incendio rappresenta un ulteriore episodio in una preoccupante serie di atti incendiari che nelle ultime settimane stanno seminando paura nella comunità locale.

Non si conoscono ancora i responsabili di questo ennesimo gesto intimidatorio. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Roccella Ionica e della stazione di Marina di Gioiosa