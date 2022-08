Incendiata l’auto del neo rettore dell’università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti. Il docente di Meccanica agraria, e già direttore generale dell’ateneo, è stato eletto al primo turno dopo il terremoto giudiziario che ha colpito l’ateneo nei mesi scorsi, quando è deflagrata l’inchiesta Magnifica della Procura reggina.

Il presidente della Regione Calabria Occhiuto: sincera vicinanza a Zimbalatti, no a clima di paura

“È inquietante l’intimidazione subita dal Rettore Giuseppe Zimbalatti, a dieci giorni dalla sua elezione alla guida dell’Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria.

Siamo certi che un clima di paura non prenderà mai il sopravvento.

Anche a nome della Giunta regionale esprimo sincera vicinanza al professor Zimbalatti e a tutta la comunità accademica, confidando in un rapido accertamento sulle responsabilità dell’accaduto”.