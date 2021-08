“La Calabria sta affrontando in queste ore un’emergenza drammatica.

Le fiamme stanno divorando ettari di boschi, pinete, abitazioni, lasciandosi alle spalle cenere, distruzione e disperazione.

Anche oggi, purtroppo, c’è una vittima, un uomo morto nel tentativo di salvare il proprio bestiame. Esprimo il mio profondo cordoglio ai suoi famigliari, e sono vicino a tutte le persone che in questi giorni stanno perdendo la propria casa, i propri terreni, gli animali, i sacrifici di una vita.

La situazione è gravissima, e non si può aspettare: il governo deve intervenire subito con azioni concrete a supporto dei tanti operatori e volontari che in queste ore stanno lottando contro il fuoco.

Ho sentito i ministri di Forza Italia affinché il Consiglio dei ministri dichiari al più presto lo stato di emergenza”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.