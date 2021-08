“Le sconfortanti immagini dei roghi, a seguito degli innumerevoli incendi che hanno devastato molte comunità della nostra regione, impongono una seria e rapida riflessione tenuto conto, anche, della pericolosità di tali atti verso le abitazioni di molti cittadini”. È quanto afferma il Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, On. Graziano Di Natale, che di seguito afferma: “Non sono del parere che questa sia una semplice emergenza. Considerata la consolidata prassi che si ripete ogni anno, bisognava intervenire preventivamente. Esprimo tutta la mia solidarietà alle comunità colpite dalla devastazione delle fiamme, in particolar modo a quelle di Acri, Morano Calabro, Amantea e Tortora”. Il Vicepresidente della commissione regionale anti ‘ndrangheta, prosegue: “Occorre una presa di posizione seria e decisa da parte della Regione Calabria. Questa deve esser effettuata con un’incisiva opera di prevenzione e di contrasto. Bisogna far capire ai cittadini che non sono soli, augurandoci che i responsabili vengano assicurati quanto prima alla giustizia”. Infine, un monito: “Condivido -conclude – la posizione assunta dal collega, On. Nicola Irto. Credo sia ormai necessario dichiarare lo stato di emergenza. La Calabria deve reagire nonostante l’amarezza sia tanta”.