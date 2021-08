Resta solo distruzione desolazione, quel che rimane dopo un incendio “assassino” dove un territorio viene colpito a morte, in pieno cuore. Quello stesso cuore di tutti quanti noi i quali ci sentiamo privati di qualcosa che ci appartiene dentro come un organo vitale.

Sono le foto dopo un incendio pubblicate nella pagina social del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Uomini come i Vigili del fuoco, Calabria Verde stremati dalla fatica, ieri ho avuto modo di parlare a lungo al telefono con Nello Stranges (Calabria Verde), e mi ha nei fatti detto, “Non ce la facciamo più, ma dobbiamo andare avanti” e inoltre, “Speriamo che questi delinquenti (quelli che appiccano gli incendi”, si fermano”.

Il presidente del Parco Leo Autelitano, ieri ha lanciato un drammatico appello “disperato” per poi scrivere che gli incendi in alcune zone sono vaste…

Ci chiediamo, quanto ancora durerà questo inferno? Ancora in questi momenti arrivano notizie di incendi e di devastazione, e ancora ci chiediamo, Perchè? Perchè, maledetti assassini?

(GiLar)