Si è tenuto oggi a Catanzaro, l’incontro tra il Ministro delle Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli ed i sindaci delle zone della Calabria maggiormente colpite dai roghi delle scorse settimane. “La notizia, secondo la quale il CdM di giovedì 26 agosto delibererà sullo stato di emergenza e calamità in Calabria, dimostra una cosa: le terre bruciate in queste settimane nella mia Regione, e non solo, sono il frutto della mancata prevenzione e protezione del territorio nazionale ed in particolare di quello del Meridione” – dichiara l’On. Federica Dieni (M5S).

“Nel brevissimo periodo sarà prioritario sostenere quelle aziende ed imprese che hanno perso tutto a causa degli incendi, attraverso i dovuti risarcimenti. Successivamente si dovrà procedere ad individuare i colpevoli” – prosegue Dieni.

“Ma dopo la fase emergenziale, sarà necessario adoperarsi nel medio-lungo periodo. La parola d’ordine deve essere PREVENZIONE specie in vista delle piogge autunnali, o meglio le bombe d’acqua, che colpiranno terreni già fragili. E la prevenzione può passare solo tramite l’istituzione di un Corpo di Polizia specifico, dedito alla tutela e gestione ambientale, quello che era il vecchio Corpo Forestale che con la Legge Madia del 2015 si è preferito assorbire in un’altra forza della polizia scegliendo così di risparmiare sulla risorsa principale che abbiamo, l’ambiente.” – Ha concluso l’On. Federica Dieni (M5S).