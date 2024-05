Si rafforza la presenza di Banca Mediolanum in Calabria con l’inaugurazione del nuovo

Ufficio dei Consulenti Finanziari, Sede Territoriale di Region, in Corso G. Mazzini 159/1

a Cosenza.

Il taglio del nastro si terrà giovedì 16 maggio alle ore 17:30 e vedrà la presenza, accanto

ad importanti autorità civili e religiose, del Direttore Generale di Banca Mediolanum,

Igor Garzesi, e del Responsabile Commerciale della Banca per Calabria, Puglia e

Basilicata est, Ugo Lombardi.

La nuova apertura conferma la volontà da parte di Banca Mediolanum di investire

ulteriormente nella Regione, rafforzando la sua presenza concreta sul territorio come

punto di riferimento per i risparmiatori.

L’obiettivo è offrire loro una consulenza finanziaria volta a valorizzare il risparmio e il

patrimonio delle famiglie, con l’attenzione che da sempre la Banca rivolge alle persone

e ai loro progetti di vita. Medesima attenzione è rivolta alle eccellenze imprenditoriali

della città e della regione, alle quali intende offrire un approccio integrato di servizio

funzionale al loro sviluppo.

Banca Mediolanum opera nella provincia di Cosenza con 6 uffici e 86 consulenti

finanziari, mentre nella regione Calabria è presente con 12 uffici e 162 consulenti

finanziari.