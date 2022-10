A SCUOLA per ACCENDERE la VITA.

Questo lo slogan che la Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Contestabile ” di Taurianova ha scelto per la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023. Dopo gli anni della pandemia, anni di “chiusura”, di disagio, di paure e preoccupazioni, si avverte il bisogno di ” ACCENDERE” la VITA, di RI -partire, RI- cominciare, RI- costruire.

Con la significativa presenza della Dirigente, dott. ssa Maria Concetta Muscolino, della DSGA, dott. ssa Maria Chiappalone, del Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Barranco, della Campionessa Olimpionica Enza Petrilli e del Parroco della Parrocchia di San Giuseppe, don Cecè Feliciano, gli alunni e i docenti della Contestabile hanno vissuto un momento carico di emozioni. La simbologia della luce, con l’accensione della “lampada CONTESTABILE” realizzata a mano dagli alunni delle classi terze, e dell’Albero della Vita, i cui frutti verranno raccolti nel corso dell’anno, ha creato un clima di grande partecipazione. Ciascun ragazzo, come ha sottolineato la Dirigente, è una ricchezza, un universo da esplorare, custodire e valorizzare, per una scuola di qualità. Enza Petrilli, con la sua testimonianza di vita, ha incoraggiato tutti trasmettendo forza e tenacia, ingredienti fondamentali per raggiungere traguardi importanti. Senza impegno, sacrificio, rispetto delle regole, condivisione di valori si rischia di restare al buio, e il maresciallo Barranco ha invitato gli alunni a camminare insieme nella stessa direzione inseguendo i veri ideali. Se poi la LUCE viene direttamente dall’ALTO, e don Cece’ non ha lasciato spazio a dubbi o interpretazioni, la strada da percorrere sarà sicuramente più luminosa. Tra gesti, parole e note musicali, la cerimonia, che si è svolta nello spazio esterno della scuola, ha sicuramente riacceso la speranza. L’ augurio è che l’anno scolastico possa trascorrere serenamente e “regalare” tanti altri momenti di aggregazione “in presenza”.