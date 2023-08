«Caulonia si conferma paese inclusivo e con un forte impegno nel settore sociale da parte di questa amministrazione comunale, che ha puntato ad un’estate senza barriere realizzando questo progetto che garantisce l’accessibilità della spiaggia libera ai disabili grazie all’ausilio di attrezzatura specifica con una postazione fissa di volontari che presteranno la loro assistenza ai beneficiari del servizio». È quanto ha dichiarato Francesco Cagliuso, Sindaco di Caulonia, nel corso dell’inaugurazione di “Una spiaggia libera per tutti”, un’area attrezzata e dedicata alle persone diversamente abili, posta sul lungomare, lato sud, realizzata con un finanziamento del settore Politiche Sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che va a qualificare ulteriormente un paese che ha confermato non a caso anche per il 2023 la Bandiera Blu e la Bandiera Verde. «Abbiamo colto l’occasione del bando metropolitano per continuare il percorso progettuale di integrazione sociale. Sono questi i progetti che abbiamo intenzione di portare avanti in direzione di una sempre più maggiore crescita della nostra comunità. Sono questi i progetti che qualificano Caulonia che si dimostra, ancora una volta, particolarmente sensibile nel garantire i diritti di tutti», ha concluso il Sindaco Cagliuso, che ha ringraziato la Città Metropolitana per aver concepito il bando e finanziato il progetto. Sul punto il sindaco di Benestare Domenico Mantegna, intervenuto in qualità di consigliere metropolitano delegato alle politiche sociali, ha sottolineato: «Rivolgo i complimenti al sindaco Cagliuso, all’assessore Ierace, all’amministrazione e a tutto l’apparato comunale per aver confezionato un progetto valido e per la tempestività con la quale lo hanno realizzato. È stato individuato sin da subito come un progetto di qualità, non per niente è giunto tra i primi dieci in graduatoria ottenendo 80 punti». «Siamo fieri e orgogliosi di questo bando che qualche mese fa abbiamo proposto per incentivare i servizi e opportunità e siamo altrettanto orgogliosi perché Caulonia conferma la sua tradizionale attenzione verso i servizi sociali», ha concluso il consigliere metropolitano.

Antonella Ierace, assessore alle politiche sociali e pari opportunità di Caulonia, ha sottolineato: «Abbiamo presentato e realizzato un progetto pensato per l’accessibilità della spiaggia libera di Caulonia alle persone con disabilità coinvolgendo il mondo dell’associazionismo locale». L’assessore Ierace ha aggiunto: «Si è deciso di sostenere l’assistenza con operatori e personale qualificato, dotando l’area con un defibrillatore e borsa medica per rendere la postazione più sicura possibile. Riteniamo sia un importante momento di crescita e di inclusione sociale».

L’assessore Ierace, infine, ha ricordato che il progetto “Una spiaggia libera per tutti” ha portato alla realizzazione di una passerella per disabili, una postazione con la presenza di operatori specializzati, con un’area attrezzata con sedie job, che consentano l’accesso e la permanenza in acqua, con la previsione di giochi inclusivi. il tutto con il supporto e la collaborazione sinergica con associazioni del territorio cauloniese e dell’intera Locride, esperte nel settore della disabilità e non solo. L’amministrazione comunale ha ringraziato i rappresentanti istituzionali presenti, sia i consiglieri di maggioranza sia quelli di minoranza, i rappresentanti della locale “Commissione per le Pari Opportunità – Jole Santelli”, nonché i rappresentanti del terzo settore intervenuti, Croce Rossa, Protezione Civile, A.S.D. Calabria FitWalking, Gnoseon, Benessere per la Jonica, Girasoli della Locride, Comma Tre e, in particolare, Pathos.

L’inaugurazione si è conclusa con il taglio del nastro avvenuta subito dopo la benedizione dell’area servizi da parte di don Donato Ameduri parroco Caulonia Marina.