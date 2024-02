E’ comune sentire di molti cittadini di Rizziconi l’insoddisfazione generale collegata alla mancanza di prospettive di crescita sociale-culturale ed economica del nostro paese che ha perso il senso di Comunità che da sempre l’ha contraddistinto.

Ciò ha indotto i primi interlocutori, tramite passa parola, a spontaneamente riunirsi per affrontare e discutere dei problemi che attanagliano Rizziconi, anche in vista delle Elezioni del Consiglio Comunale dell’8 e 9 Giugno prossimi.

A questa prima spontanea Assemblea erano presenti, tra gli altri, ex sindaci, ex assessori, ex consiglieri comunali, provinciali e regionali nonché attuali consiglieri comunali, tutti consapevoli che il Paese di Rizziconi ha bisogno di scuotersi dal torpore politico stagnante in cui è caduto negli ultimi anni.

Rizziconi non è stato sicuramente MAI il PRIMO paese della Piana, però NEMMENO l’ultimo, come negli ultimi tempi.

Il sentire comune di tutti i partecipanti alla riunione è stato quello di promuovere un rilancio della dialettica politica, unica speranza per cercare di ricucire lo scollamento tra la POPOLAZIONE e gli AMMINISTRATORI.

Scollamento che nasce dalla delusione degli anziani e dalla disillusione dei giovani che, non avendo più riferimenti politici adeguati, non sanno come orientarsi, alimentando quel terribile senso di rassegnazione che nulla può cambiare e tutto deve andare come sta andando, in preda all’improvvisazione in assenza assoluta di coinvolgimento della società civile e in assenza della presupposta e necessaria programmazione.

Queste le ragioni che spingono a formare un COMITATO POLITICO CITTADINO, trovare una sede idonea dove incontrarsi ed elaborare idee e proposte PER IL BENE DI RIZZICONI e così ricostituire e rinsaldare il senso di appartenenza alla COMUNITÀ.

