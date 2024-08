Una tragedia ha scosso ieri la comunità di Rosarno, ma al contempo anche tutta la Calabria perché un ragazzo di Rosarno, Gregorio Malvaso, a soli 39 anni perde la vita in Francia a seguito di un incidente mentre si trovava in sella con la sua e-bike, dove durante una discesa ha investito un pedone in una curva, cadendo ha subito un colpo alla testa che gli ha purtroppo causato un arresto cardiaco.

Nonostante i primi soccorsi utilizzando anche un defibrillatore, è stato trasportato in ospedale, ma la situazione per il giovane rosarnese era crollata, e dopo quattro giorni di coma è deceduto.

I suoi organi sono stati donati, lasciando una speranza di vita agli altri.

Gregorio lascia un vuoto incolmabile, ma lascia soprattutto una compagna e una bambina con la quale viveva in Francia, trasferitosi da Rosarno per raggiungere la sua famiglia e costruirsi una nuova vita.