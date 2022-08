Di Antonio Spina

La Ternana infligge la prima sconfitta stagionale agli amaranto ad opera della pregevole marcatura realizzata da Partipilo. Siamo appena alla seconda giornata ed emettere giudizi negativi appare fuori luogo, quanto affrettato. La partita di ieri sera ha lasciato in eredità una prestazione non all’altezza confrontandola con quella di Ferrara. Abile il tecnico Lucarelli a preparare tatticamente la gara, chiudendo tutti gli spazi che hanno reso la vita difficile a Ménez e Rivas. Vietato fare voli pindarici. Se contro la Spal non occorreva entusiasmarsi eccessivamente, allo stesso modo non serve deprimersi dopo la sfida di Terni. Il lavoro di Inzaghi ha diverse attenuanti ; ritiro pre campionato partito in ritardo per noti problemi, condizione atletica non al top, calciatori arrivati alla spicciolata. Il mister lo aveva dichiarato in sede di presentazione, ci vorrà del tempo. Allo stesso modo è consapevole che, allo stato attuale, stia mandando in campo la migliore formazione possibile, in attesa di schierare i vari Di Chiara, Obi, Mayer, Canotto e Santander dal primo minuto, sicuri titolari di un undici base (non è un caso che con gli ultimi due in campo la Reggina abbia costruito più occasioni da rete nei minuti di recupero che nel resto della gara). Probabilmente, assisteremo a qualche cambio nella formazione che affronterà la matricola Sud Tirol, nel match di esordio al Granillo. Quindi, testa bassa e pedalare. Il campionato di serie B è lungo ed estenuante. Il tempo potrà dirci quanto la sconfitta del “Liberati” sia stata salutare.