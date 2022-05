In Sicilia 848 nuovi casi di Covid e 2 vittime

PALERMO (ITALPRESS) – Sono 848 i nuovi positivi in Sicilia. E’ quanto si evince dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 7.527, con un tasso di positività che scende al’11,2%, rispetto all’11,8% di ieri. Le vittime sono 2, con il totale dei decessi a inizio pandemia che passa a quota 10.768. La Sicilia è al quinto posto per contagi in Italia, con 95.181 persone attualmente positive (686 meno di ieri). I ricoverati sono 681, 11 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 37, uno in meno rispetto a ieri.

foto ufficio stampa Istituto Zooprofilattico Sicilia

(ITALPRESS).