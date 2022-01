In Sicilia 7.917 nuovi casi di Covid e 51 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Lieve incremento dei contagiati in Sicilia. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute emerge che i nuovi positivi oggi sono 7.917, in aumento rispetto ai 7.516 di ieri a fronte però di un numero maggiore di tamponi processati, 50.327, dato che porta il tasso di positività in calo al 15,7%. Nell’isola si registrano 51 decessi (-20). I guariti sono 2.055 mentre gli attualmente positivi aumentano di 5.811 toccando un totale di 226.104. Leggera flessione dei ricoveri nei reparti ordinari, oggi sono ricoverati 1.460 (-4), mentre in 155 (-3) si trovano in terapia intensiva con 12 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 224.489 persone.

(ITALPRESS).