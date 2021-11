In Sicilia 572 nuovi casi di Covid e 9 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia, seguendo il trend nazionale, registra oggi un incremento dei casi di Coronavirus. Dai 504 di ieri si passa ai 572 di oggi a fronte di 23.284 tamponi processati, determinando un tasso di positività al 2,45%. Nove i decessi nelle ultime 24 ore, 516 i guariti, 47 attualmente positivi in più per un numero complessivo pari a 8.671. Calano i ricoverati nei reparti ordinari, 320 (-26), crescono leggermente i degenti nelle terapie intensive, 50 (+2) con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 8.301 persone.

(ITALPRESS).