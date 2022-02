In Sicilia 5.795 nuovi casi di Covid e 29 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Si raddoppiano i casi Covid in Sicilia nelle ultime 24. I nuovi positivi – secondo i dati del Ministero della Salute – passano dai 2.466 di ieri ai 5.795 di oggi, a fronte di 33.470 tamponi processati, con un tasso di positività che si attesta al 17,31%. Crescono anche i decessi, 29 (+11), così come gli attualmente positivi che si incrementano di 1.271, raggiungendo quota 247.937. I guariti oggi sono 4.626. Lieve incremento dei ricoverati nei reparti ordinari, 1.169 (+7), calano le terapie intensive a 85 (-9) con 2 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 246.683 pazienti.

