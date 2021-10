In Sicilia 400 nuovi casi di Covid e 6 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Significativa crescita dei casi Covid in Sicilia. Dai 286 registrati nelle 24 ore precedenti ai 400 resi noti oggi, nonostante il numero inferiore di tamponi effettuati, 13.733, dato che fa risalire il tasso di positività al 2,91%. Sono 6 le persone morte, uno in meno rispetto a ieri. I guariti sono invece 381, e gli attualmente positivi ricrescono di 13 unità toccando quota 6.695. Lievissimo calo dei ricoverati nei reparti ordinari, 264 (-2), più significativo il decremento nelle terapie intensive, 44 (-4) con 1 nuovo ingresso. In isolamento domiciliare vi sono 6.387 persone.

