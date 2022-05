In Sicilia 2.767 nuovi casi di Covid e 5 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Sono 2.767 i nuovi positivi in Sicilia. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute. Sono cinque, invece, le persone decedute nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 10.727 persone. Gli attualmente positivi sull’Isola sono 101.002, mentre i ricoverati 696 (dieci in meno di ieri), 32 quelli in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri.

Photo credit: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).