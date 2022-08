In Sicilia 1.484 nuovi casi di Covid e 12 vittime

MILANO (ITALPRESS) – Sono 1.484 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, su un totale di 10.415 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende dal 14,8% di ieri al 14,2% odierno. E’ quanto emerge dal quotidiano rapporto emesso dal Ministero della Salute sulla pandemia. I morti sono 12, con il totale delle vittime da inizio pandemia che raggiunge quota 12.043. A livello di ospedalizzazioni, i ricoverati con sintomi sono 458 (45 in meno di ieri), dei quali 28 (4 in meno di ieri) in terapia intensiva.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).