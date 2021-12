In Sicilia 1.410 nuovi casi di Covid e 17 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Lieve flessione dei casi Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati dal ministero della Salute sono 1.410 (-13) a fronte di 35.091 tamponi processati e questo determina un tasso di positività pari al 4,01%. Crescono i decessi, 17 (+8), i guariti sono 953 e 470 attualmente positivi in più portando il totale a 22.404. Sul fronte ospedaliero si evidenzia un incremento, con i ricoveri nei reparti ordinari che aumentano di 23 a 561, mentre nelle terapie intensive si contano 73 pazienti (+6) con 10 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 21.770 persone.

