In occasione della giornata del 19 ottobre 2020, anniversario della nascita del sen. Girolamo Tripodi, la Fondazione Girolamo Tripodi ha deciso di assumere un’iniziativa che si rivolge al mondo della scuola polistenese e, più specificatamente, agli studenti degli Istituti Superiori.

Con tale iniziativa si vuole lanciare un segnale di attenzione, di fiducia e di vicinanza alla scuola che, pur se tra tante difficoltà, ha ripreso il suo cammino ed il suo ruolo di presidio fondamentale al servizio della crescita e della formazione dei nostri giovani, anche in questo periodo funestato dall’emergenza sanitaria Codid-19.

In tal senso, la Fondazione Girolamo Tripodi ha deciso di donare una fornitura di libri e materiale scolastico a ciascuno degli Istituti superiori di Polistena.

Tale donazione rappresenta anche un modo per ricordare, nel giorno dell’anniversario della sua nascita, l’opera di Girolamo Tripodi, che ha sempre posto al centro della sua attività politica ed amministrativa la necessità di dotare la città di Polistena di scuole attrezzate, efficienti e funzionali, di garantire pienamente il diritto allo studio e di promuovere lo sviluppo della cultura.

Infatti, nell’ambito di una grande programma di trasformazione generale che in più di un trentennio, dal 1970 al 2005, ha cambiato profondamente Polistena facendola diventare una città evoluta, progredita e ammirata sotto ogni aspetto, Girolamo Tripodi ha profuso un impegno straordinario per attrezzare la città indirizzato a dotare Polistena di un’offerta scolastica ricca e appropriata, sia sul piano strutturale che su quello didattico, per costruire una grande rete scolastica pubblica con la presenza di scuole di ogni ordine e grado.

Il bilancio finale di questa attività è davvero poderoso e lusinghiero: la realizzazione degli asili nido del rione Risorgimento e di piazza Diaz, la costruzione di sei plessi di scuola materna (Catena, Risorgimento, Villa Maria, Villa Macrì, Via Maestro Laruffa, Custodia), dei plessi delle scuole elementari Brogna, contrada Villa e Jona, degli edifici delle scuole medie Jerace e Salvemini, del nuovo plesso dell’Istituto Magistrale, l’ampliamento delle scuole elementari Custodia e Belà, la ristrutturazione dell’edificio di Via Trieste, l’impulso per la costruzione del nuovo Istituto Industriale “Conte Milano”.

Inoltre, insieme alle realizzazioni strutturali ed edilizie, Polistena è diventata punto di riferimento per le conquiste sociali avanzate in tema di diritto allo studio che sono state rivoluzionarie: unico comune a garantire la distribuzione gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole dell’obbligo (elementari e medie), trasporto degli alunni con gli scuolabus acquistati dal comune, rimborso delle spese di viaggio agli studenti frequentanti scuole superiori fuori dal comune, primo comune ad istituire i dopo-scuola e la refezione scolastica dando occupazione a circa 40 docenti disoccupati e assistenza a circa 800 bambini, colonie estive per migliaia di ragazzi e ragazze, servizio di medicina preventiva nelle scuole, rinnovo di tutto l’arredamento scolastico, abolizione dei doppi turni, istituzione di quindici sezioni di scuola materna, autonomia dell’Istituto Industriale e dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Renda” (già Istituto professionale per il Commercio), realizzazione dell’istituto magistrale (oggi Liceo Statale “G. Rechichi”).

Pertanto, tenendo in considerazione tutto ciò, la Fondazione Girolamo Tripodi lunedì 19 ottobre si recherà una delegazione della Fondazione Girolamo Tripodi si recherà con una sua delegazione presso i tre istituti scolastici di Scuola Secondaria di II Grado della città di Polistena per consegnare ai rispettivi Dirigenti Scolastici libri e materiale scolastico che le scuole decideranno autonomamente a chi assegnare.

Il Programma della consegna si svolgerà nel modo seguente:

ore 9,30 – Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda”

ore 10,30 – Liceo Stale “G. Rechichi”

ore 11,30 – Istituto Tecnico Industriale Statale “Conte Milano”

Tenere viva la memoria costituisce una necessità fondamentale per costruire il presente e progettare il futuro.

Con questo spirito è stata pensata e promossa questa iniziativa che, incarnando pienamente la tensione ideale e la concezione politica di Girolamo Tripodi, punta a dare un piccolo sostegno ai giovani studenti degli istituti superiori polistenesi che rappresentano la nostra speranza per un futuro migliore.

Infine, vogliamo ringraziare per la preziosa collaborazione la libreria AMADDEO di Reggio Calabria, la Cartolibreria FILOCAMO di Reggio Calabria, la Cartoleria L’IMMAGINE di Polistena, la Cancelleria PRONESTI’ MARIA CELESTE e la Cartoleria TUTTO PER L’UFFICIO di Domenica Castella di Cinquefrondi.