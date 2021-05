I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro continuano a svolgere mirati servizi alla circolazione stradale e alla prevenzione dei reati di genere, che hanno portato nelle ultime 48 ore a deferire in stato di libertà quattro persone e a comminare oltre dieci sanzioni al codice della strada per gravi infrazioni quali guida senza aver mai conseguito la relativa patente, senza assicurazione obbligatoria e senza l’uso del casco protettivo sui ciclomotori.

La situazione più particolare è accaduta nei confronti di un noto 27enne del posto fermato e denunciato dai Carabinieri ausonici per ben due volte in meno di 24 ore. Nello specifico un primo controllo effettuato dalla Sezione Radiomobile nei confronti dell’uomo, permetteva di rinvenire, a seguito di perquisizione personale, nel marsupio che portava a tracollo, un coltello a serramanico, il cui porto in pubblica via non è consentito dalla legge. Per tale motivo l’arma veniva sottoposta a sequestro penale, mentre il 27enne veniva denunciato. Poche ore dopo l’uomo veniva fermato da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Corigliano Calabro Scalo mentre si trovava in sella ad un ciclomotore. Sprovvisto del casco di protezione, si accertava che il 27enne stava guidando il veicolo senza aver mai conseguito la relativa patente: infrazione che però aveva già commesso nei mesi precedenti per altre due volte. Per tale motivo veniva denunciato per il reato di reiterazione di guida senza patente e rischia fino ad un anno di reclusione, mentre per il mancato uso del casco veniva comminata una salata sanzione ed il ciclomotore veniva sottoposto a fermo amministrativo ed affidato alla depositeria giudiziale.

In un’altra circostanza un 39enne, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria, aveva l’ardire di venire fino davanti la caserma dei Carabinieri ad adempiere agli obblighi della misura con una macchina senza copertura assicurativa. I militari accortisi di ciò, lo fermavano e procedevano a contestargli la relativa infrazione e sottoporre a sequestro amministrativo il veicolo.