In Italia 7.409 casi di Covid e 45 decessi, prosegue crescita ricoveri

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita dei casi di coronavirus nel Paese. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi positivi sono 7.409, in salita rispetto ai 7.270 registrati nelle 24 ore precedenti, a fronte di un numero di tamponi processati pari a 225.486 e che determina un tasso di positività al 3,28%. Sono invece 45 i decessi, a fronte dei 30 delle 24 ore precedenti. Aumentano anche i ricoveri e le terapie intensive. Nei reparti ordinari sono ospitati 3.033 pazienti (+58), mentre nelle terapie intensive ci sono 369 persone, che equivale a un incremento di 17 unità con 35 nuovi ingressi). Le persone in isolamento domiciliare sono 120.848. I guariti sono 4.388, per un totale di 4.175.198 da inizio emergenza, mentre gli attualmente positivi crescono di 2.965 raggiungendo il totale di 124.250. La Sicilia con 1.101 nuovi casi si conferma essere la regione dove si registra un incremento più sostenuto dei contagi, seguita da Toscana (819) e Veneto (771). Al contrario le regioni dove si evidenzia una minore crescita sono Valle d’Aosta (13) e Molise (177).

