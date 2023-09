Stasera alle ore 19,30 sulla pagina Facebook di Approdo Calabria e sul portale www.approdocalabria.it la diretta del direttore Luigi Longo. Il nostro quotidiano online è in possesso dell’atto di proprietà risalente al 1846 comprato in ducali dalle parrocchie San Rocco e san Girolamo poi transitate alla Santa Sede per essere dismesse nel 2007 dal vescovo di Oppido-Palmi Mons. BUX. TUTTI I PARTICOLARI NELLA DIRETTA DI STASERA.