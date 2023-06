È in corso una operazione congiunta tra il personale della Polizia Locale di Cassano e quello del Commissariato di Polizia di Castrovillari per debellare il fenomeno delle attività delle meretrici sulla Statale 106.

Altri dettagli saranno resi noti alla fine delle attività attualmente in corso.

Il sindaco Giovanni Papasso ha voluto commentare come “Polizia Locale e Polizia di Stato agiscano insieme contro la mafia della prostituzione soprattutto in vista della stagione estiva”.