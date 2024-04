Tanta pioggia con freddo e anche neve sulle alture in Calabria. L’inverno è ritornato prepotentemente con un calo drastico delle temperature facendo dimenticare le temperature estive dei giorni scorsi. Neve a Camigliatello e Lorica e come avevamo annunciato l’ondata di aria fredda di origine artica ha colpito anche la Calabria.

Si prevede un tempo instabile anche nei prossimi giorni, almeno fino al 25 aprile con possibili precipitazioni, accompagnati da raffiche di vento. Per ora il cambio di stagione è rimandato a fine aprile!