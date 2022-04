Esprimiamo sostegno e solidarietà all’ANPI che in questi giorni è bersaglio di un attacco concentrico per le posizioni assunte per la pace e contro la guerra in Ucraina.

In particolare il presidente Gianfranco Pagliarulo sta subendo un fuoco d’assalto intollerabile.

L’ANPI è una risorsa che salvaguarda i valori della Costituzione e dell’antifascismo in un tempo difficile dove l’omologazione al pensiero unico sembra prevalere in tutte le forze politiche e a tutti i livelli, non nell’ANPI e non nei comunisti.

Siamo solidali con tutta l’ANPI che, anche a Polistena, viene indegnamente attaccata in queste ore attraverso un chiaro sciacallaggio contro due iscritti, di cui uno con la tessera in tasca del PCI dal 1968 e segretario particolare per quarant’anni di Girolamo Tripodi, storico Sindaco comunista. E l’altro, fratello di un consigliere provinciale e comunale del PCI negli anni ottanta.

Usando il raggiro e la bugia le forze ostili all’ANPI e amici dei fascisti, quelli veri, stanno in tutti i territori d’Italia compiendo operazioni di depistaggio per distruggere l’organizzazione dell’ANPI e costringere il presidente Gianfranco Pagliarulo ad assumere posizioni gradite al Governo nazionale e al filoatlantismo.

Il PCI di Polistena, che anche quest’anno organizzerà il 25 aprile in memoria della vittoria della Resistenza partigiana sul totalitarismo fascista, respinge ogni macchinazione ed esprime sostegno al presidente nazionale dell’ANPI, alla sezione ANPI di Polistena che conta il maggior numero di tesserati di tutta la Provincia. Forse, ciò che fa paura è la costante crescita del gruppo dirigente locale dell’ANPI, del quale tutti i componenti rispondono della propria adesione ognuno con la propria storia politica e personale, chiaramente improntata all’antifascismo e alla solidarietà.

Il 25 aprile organizzato dalla nostra sezione sarà, dunque, un modo per ripristinare quella idea di libertà e di verità che purtroppo è sempre insidiata da chi a quasi ottanta anni di distanza, non ha accetta la democrazia.

PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Sezione “A. Gramsci” – Polistena